Козак рассказал о пользе налогового маневра для независимых АЗС

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Независимые АЗС в ходе завершения налогового маневра в нефтяной отрасли будут поддерживаться за счет более низких оптовых цен, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
В России 1 января 2019 года начнется завершение нефтяного налогового маневра, в рамках которого постепенно, к 2024 году, будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Вследствие этого российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам.
Так, при превышении оптовой цены бензина целевого уровня в 56 тысяч рублей за тонну для бензина и 50 тысяч рублей для дизтоплива разница между "нетбэком", то есть внешней ценой, пересчитанной в рубли, и этой целевой ценой будет компенсироваться нефтеперерабатывающему заводу из бюджета.