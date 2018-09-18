Министр нефти Ирана не приедет на встречу ОПЕК+ в Алжире

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Министр нефти Ирана Бижан Зангане не будет присутствовать на встрече министерского комитета ОПЕК+ в Алжире 23 сентября, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на самого министра.

"Министр нефти Ирана не будет присутствовать на встрече в Алжире" — отмечает Блумберг.

При этом от страны на встречу приедет делегат Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили (Hossein Kazempour Ardebili), уточняет Зангане.

Днем ранее агентство сообщило, что на встрече министерского комитета ОПЕК+ в Алжире будут присутствовать представители большинства из 25 стран ОПЕК+, входящих в сделку по сокращению добычи нефти, а не только члены министерского мониторингового комитета. В его состав входят профильные министры из семи стран: Саудовской Аравии, Венесуэлы, Кувейта, Алжира, ОАЭ, России и Омана.

Как сообщал глава Минэнерго РФ Александр Новак, на заседании планируется обсудить общую ситуацию на рынке нефти и соблюдение странами своих обязательств до конца 2018 года, а также модель дальнейшего взаимодействия начиная с 2019 года. В частности, по его словам, будут обсуждаться прогнозы спроса и предложения на мировом рынке нефти в четвертом квартале текущего года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — примерно на 200 тысяч.