Гендиректор РЖД пообещал распространить опыт Москвы по всей России

БЕРЛИН, 18 сен — РИА Новости. Гендиректор ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров заявил, что опыт Москвы по параллельному использованию метро и железнодорожного городского транспорта будет распространен по всей России, он коснется городов-миллионников.

Об этом Белозеров заявил, выступая во вторник на конференции Rail Leaders' Summit в рамках международной выставки транспортных средств и технологий InnoTrans-2018 в Берлине.

"Мы испытали этот механизм в Москве, и понимаем, что для больших городов более миллиона человек этот принцип хорош. И мы его будем распространять в целом по стране", — сказал Белозеров, уточнив, что речь идет о работе столичного метрополитена и Московского центрального кольца, параллельное использование этих транспортных систем "дает возможность перевозить огромное количество людей".

На международной выставке транспортных средств и технологий InnoTrans-2018 в Берлине представлены более 3 тысяч участников из 61 страны, в том числе из России. Это ведущие транспортные компании, включая ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), предприятия по производству железнодорожной техники, транспортные компании, операторы подвижного состава, представители госструктур в сфере транспорта.

Для широкой публики выставка будет работать 22 и 23 сентября. InnoTrans проводится в Берлине с 1996 года. Смотр проходит раз в два года.