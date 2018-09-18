На Кубани валовый сбор сахарной свеклы превысил три миллиона тонн

КРАСНОДАР, 18 сен — РИА Новости. Аграрии Краснодарского края собрали урожай сахарной свеклы с половины уборочных площадей, валовый сбор составил 3,2 миллиона тонн, сообщает минсельхоз региона.

"На сегодняшний день сахарная свекла убрана с 95 тысяч гектаров, что составляет около 50% от всей уборочной площади. Валовый сбор агрокультуры составляет 3,2 миллиона тонн", — отметили в ведомстве. С учетом сырья из других регионов предприятия отрасли уже переработали свыше 3,4 миллиона тонн сахарной свеклы, выработано около 500 тысяч тонн сахара, добавили в минсельхозе.

Краснодарский край – один из крупнейших в России регионов по выращиванию сахарной свеклы. Ежегодно в регионе производится около 25% от общего объема свеклы в стране. В 2017 году урожай свеклы в крае составил 9,9 миллиона тонн, он был собран с площади 200,8 тысячи гектаров. Объем сахара, выработанного краевыми сахарными заводами, с учетом сырья Ростовской области и Ставропольского края, составил рекордные 1,5 миллиона тонн.

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