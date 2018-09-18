ФСС в будущем может автоматизировать процесс принятия решений по выплатам

СТОКГОЛЬМ, 18 сен — РИА Новости. Фонд социального страхования (ФСС) РФ в будущем может автоматизировать процесс принятия решений по выплатам гражданам по заявлениям в электронном виде, считает заместитель председателя фонда Сергей Алещенко.

Представители фонда во вторник встретились с сотрудниками Фонда соцстрахования Швеции в рамках обмена опытом. В Швеции, как отметили специалисты, 50% решений принимаются автоматически на основе предоставленной гражданином информации, что возможно благодаря взаимодействию фонда с другими органами власти. Такие решения, в частности, относятся к родительским выплатам.

"В будущем возможно построение системы для автоматизации принятия решений. Для этого нужно будет определить структуры, с которыми будет выстроено взаимодействие для получения и сверки всех необходимых данных", — сказал Алещенко.

По его словам, это в первую очередь также может касаться выплат родителям. Уже сейчас, как рассказал Алещенко, Фонд соцстрахования получает данные о рождении ребенка из Загса. Однако, как пояснил он, потребуются и другие документы — к примеру, заявление от второго родителя о том, что он не получает эти выплаты.

Кроме того, автоматизация принятия решений также может быть распространена на вопрос выплат компенсаций для инвалидов за приобретение необходимых им технических средств реабилитации.