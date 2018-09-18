На Кубани производство говядины с начала года увеличилось на 7%

КРАСНОДАР, 18 сен — РИА Новости. Производство говядины в Краснодарском крае с начала текущего года увеличилось на 7%, до 37 тысяч тонн, сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.
Уточняется, что глава региона Вениамин Кондратьев посетил в Лабинском районе края агрофирму "Прогресс", основным направлением которого является выращивание крупного рогатого скота. В текущем году на приобретение племенного молодняка и компенсацию содержания товарного маточного поголовья предприятие получило субсидии из краевого бюджета в размере более 6,4 миллиона рублей.
"Земли для выпаса – преимущество Лабинского района, которое мы должны максимально использовать для экономического роста. У района есть ресурсы и условия, чтобы производить говядину высокого качества – такой продукт востребован на рынке края и страны", – приводятся в релизе слова Кондратьева.
Отмечается, что до 1 декабря в муниципалитете завершится процесс инвентаризации земель. Все свободные площади передадут фермерам.