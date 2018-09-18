Орбан попросил Путина расширить финансовое сотрудничество России и Венгрии

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что попросил президента РФ Владимира Путина о расширении финансового сотрудничества между странами.

"Я считаю очень важным финансовое сотрудничество. Мы предпримем еще один шаг, поскольку я попросил господина президента, чтобы мы с ним расширили наше финансовое сотрудничество", — сказал Орбан по итогам переговоров в Москве.

По его словам, Венгрия готова, будучи третьим акционером Международного инвестиционного банка, принять этот банк у себя, переселить его в Будапешт. "И я прошу господина президента передать руководству банка, чтобы они подумали о таком решении", — указал Орбан.

МИБ — международная межгосударственная организация. Банк был учрежден в 1970 году, штаб-квартира находится в Москве. В настоящее время странами-участницами являются Болгария, Вьетнам, Куба, Монголия, Россия, Румыния, Словакия и Чехия, также в 2015 году свое членство в МИБ после 15-летнего перерыва возобновила Венгрия. Уставный капитал МИБ составляет 1,3 миллиарда евро, в том числе оплаченная часть — 302,6 миллиона евро. Доля РФ в оплаченном капитале составляет 49,6%.