Путин не исключил, что газ "Турецкого потока" может пройти через Венгрию

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Одно из сухопутных продолжений "Турецкого потока" в будущем может пройти через Венгрию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Не исключаю, что после завершения строительства "Турецкого потока" одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти и через Венгрию", — сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он отметил, что энергетика — важная сфера взаимодействия двух стран. "Россия обеспечивает свыше 75% венгерского потребления нефти и 60% газа. Через Венгрию идет транзит российского природного газа в Европу. Расположенные на венгерской территории подземные хранилища позволяют надежно и бесперебойно снабжать газом европейских потребителей даже в моменты пикового спроса", — добавил российский президент.

Рассматриваются возможности подключения венгерских партнеров к новым маршрутам транспортировки российского газа в Европу, подчеркнул он.