Реальные доходы россиян могут вырасти, считает Кудрин

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Реальные доходы россиян по итогам 2018 года могут вырасти впервые после четырех лет спада, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"К сожалению, в 2017 году реальные располагаемые доходы населения все-таки снизились на 1,7%, хотя в прогнозах, в уточненных вариантах ожидался их рост от 0,2% до 1,3% в разных вариантах… это был четвертый год снижения доходов населения в нашей стране, которое за четыре года составило 11%", — сказал он, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"За первые семь месяцев этого года доходы выросли на 2,6%. Будем надеяться, что уже в этом году после четырехлетнего перерыва реальные доходы населения все-таки вырастут", — добавил он.