Козак рассказал о подготовке к инвентаризации нефтяных месторождений России

ГОРКИ, 18 сен — РИА Новости. Дорожная карта инвентаризации нефтяных месторождений должна быть подготовлена к 1 ноября текущего года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Уже к 1 ноября соответствующая дорожная карта должна быть подготовлена. Министерство природы должно оценить с точки зрения геологических условий, в которых находятся месторождения, с точки зрения извлекаемости ресурсов, выработать эти критерии — Минэнерго, Минприроды вместе с нефтяными компаниями, и наложить эти критерии на все те запасы, которые имеются в нашем распоряжении", — сказал Козак журналистам.

"К 1 ноября будет дорожная карта по инвентаризации месторождений, по подготовке нормативно-правовых актов применительно к результатам этой инвентаризации по установлению дифференцированных подходов по налогообложению по этим месторождениям", — уточнил он.