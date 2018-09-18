МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк не является собственностью РФ и в силу закона и принципов международного права финансово не отвечает по обязательствам Российской Федерации, заявил РИА Новости старший вице-президент, руководитель правовой дирекции ВЭБа Игорь Краснов.

"Нужно понимать, что третейский суд в Гааге рассматривал дело, где ответчиком являлась РФ, а не финансовые институты, акции которых арестованы решением арбитражного суда в Киеве. ВЭБ не является собственностью РФ, а также не отвечает финансово по обязательствам РФ в силу закона и принципов международного права", — сказал Краснов.

Апелляционный суд Киева в начале сентября арестовал акции Проминвестбанка (дочерний банк ВЭБа на Украине) по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму. Также были арестованы акции украинского Сбербанка и "ВТБ Банка". "Дочки" российских банков уже обжаловали это решение в Верховном суде Украины. А ВЭБ заявлял о намерении инициировать инвестиционный спор с Украиной в международном арбитраже с требованием компенсации за нарушение прав инвестора и незаконную экспроприацию инвестиций.

"ВЭБ инициировал инвестиционный спор в связи с ползучей экспроприацией актива на Украине, начиная с 2014 года. Отсутствие надлежащей правовой защиты российских компаний на Украине, в том числе в судах, лишь один из важных признаков такой экспроприации и дополнительно является нарушением режима наибольшего благоприятствования для российского инвестора, который гарантирует соглашение с Украиной 1998 года о защите капиталовложений", — отметил Краснов.

Газета "Коммерсант" во вторник также написала со ссылкой на письмо госкорпорации, что Внешэкономбанк призвал Украину вступить в переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций принадлежащего ему Проминвестбанка. В письме госкорпорация указывает, что Украина нарушила заключенное с Россией соглашение от 1998 года о взаимной защите капиталовложений, и предлагает им "незамедлительно связаться и вступить в переговоры по дружественному урегулированию спора".