Представители России и Чехии обсудили реализацию "Северного потока — 2"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Представители России и Чехии в ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики обсудили реализацию проекта "Северный поток-2", сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Заседание рабочей группы межправительственной комиссии РФ и Чехии прошло 17-18 сентября. В заседании, в том числе, приняли участие представители "Транснефти", "Газпрома" и "Ростеха".

"Российская сторона проинформировала чешских партнеров о реализации проекта "Северный поток-2" и долгосрочных планах министерства энергетики России по развитию государственной программы в области возобновляемых источников энергии. Со своей стороны чешские партнеры рассказали о ходе работ по подготовке к расширению мощностей газотранспортной системы Чехии в контексте реализации проекта "Северный поток-2", а также о планах по наращиванию транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба", — отметил по итогам заседания директор департамента международного сотрудничества Минэнерго Роман Маршавин.

В ходе встречи стороны также подвели итоги сотрудничества в сфере ТЭК, определили основные направления его развития и обсудили ход подготовки к намеченному на ноябрь 2018 года в Праге очередному заседанию двусторонней межправкомиссии. Участникам были представлены презентации компаний—производителей энергооборудования.

В ходе визита российской делегации в Чехию также состоялся визит на крупнейшее в Центральной Европе нефтяное хранилище Нелахозевес, обеспечивающее стабильность снабжения нефтью из России и других стран НПЗ в Чехии, Германии и других государствах региона.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.