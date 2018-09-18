Муниципалитеты Ростовской области получат новую коммунальную технику

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен – РИА Новости. Ростовский губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда бюджета региона почти 40 миллионов рублей на приобретение коммунальной специализированной техники и оборудования для территорий области, сообщает правительство региона.

Около 13 миллионов рублей направлено Верхнедонскому району, 7 миллионов – Тацинскому, 19 миллионов рублей – Пролетарскому и Целинскому районам. На эти средства будут закуплены погрузчики, бульдозеры, трактора, комбинированные машины и другая коммунальная техника. Она поступит в муниципалитеты до конца текущего года.

В начале сентября в Ростовской области состоялся региональный семинар по благоустройству, на котором рассматривались вопросы комплексного развития территорий. Тогда отдельные муниципалитеты также получили новую технику. "Уверен, специалисты будут с удовольствием трудиться на новой технике и обеспечивать чистоту и порядок в городах", — сказал губернатор, вручая ключи главам территорий.

Всего с начала года для муниципалитетов Ростовской области было закуплено с помощью бюджета области 89 единиц коммунальной техники на 375 миллионов рублей. Начиная с 2010 года для городов и районов Ростовской области было закуплено 350 единиц спецтехники на сумму свыше 1 миллиарда рублей.