Добыча нефти в России может достигнуть пика в 2021 году, считает Новак

ГОРКИ, 18 сен — РИА Новости. Добыча нефти в России без мер стимулирования в 2021 году может достигнуть пика в 570 миллионов тонн, в 2018 году ожидается на уровне 553 миллиона тонн, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"В 2018 году мы ожидаем примерно 553 миллиона тонн добычи. На пик мы выйдем в 2021 году — это 570 миллионов тонн, после чего может начаться постепенное снижение и к 2035 году мы можем снизить добычу до 310 миллионов тонн", — сказал Новак на совещании правительства о стимулировании добычи нефти.

Он также отметил, что в базовом сценарии ситуации в Западной Сибири ожидается снижение добычи нефти с 330 миллионов до 180 миллионов тонн. "Если не будет "гринфилдов" — а они у нас тоже на сегодняшний день ограничены, поскольку фактически уже таких месторождений больших нет, которые можно было бы разрабатывать, — то в этом случае снижение составит до 146 миллионов тонн", — добавил министр.

Добыча нефти в РФ в 2017 году составила 547 миллионов тонн.