Путин призвал обеспечить реализацию крупных транспортных проектов в Москве

Церемония официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2018

Церемония официального вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина в Московском концертном зале Зарядье. 18 сентября 2018

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации Сергея Собянина в качестве мэра Москвы заявил, что следует обеспечить эффективную реализацию крупнейших транспортных проектов, в частности, метро, центральной кольцевой дороги и реконструкции "вылетных" магистралей.

"Совместно с министерством транспорта, российскими железными дорогами и администрацией Московской области следует обеспечить эффективную реализацию крупнейших транспортных проектов — это метро, московские центральные диаметры, центральная кольцевая дорога, реконструкция так называемых "вылетных" магистралей. Речь идет о значительном улучшении инфраструктуры и логистики в московской агломерации", — сказал Путин.