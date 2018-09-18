Аксенов не исключил передачу завода "Крымский титан" в собственность Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов не исключил, что завод "Крымский титан" в Армянске, являющийся филиалом ООО "Титановые инвестиции", может быть передан в собственность республики.

"Ликвидация последствий, я считаю, должна лежать на плечах предприятия, собственника, в первую очередь. Если бюджет будет тратить деньги, то там возможны и другие решения, в том числе радикальные, в отношении предприятия, — сказал журналистам Аксенов. — Если собственник скажет, что материально не в состоянии (устранять последствия), и вся нагрузка ляжет на плечи государства, будет стоять вопрос в том числе о принятии завода в государственную собственность республики Крым".

При этом глава Крыма не стал уточнять, кто именно является бенефициаром предприятия. Он добавил, что руководство завода идет навстречу властям. Аксенов также отметил, что завод является градообразующим для Армянска и должен в будущем после модернизации и приведения оборудования к экологическим стандартам продолжить работу.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Власти приняли решение вывезти детей из города Армянска и нескольких сел района в оздоровительные учреждения.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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