ОПЕК нацелена на выработку условий новой сделки до декабря, заявил Баркиндо

ДОХА, 18 сен — РИА Новости. ОПЕК рассчитывает выработать параметры новой сделки ОПЕК+ до декабря, сообщил во вторник, выступая на энергетическом форуме в эмирате Фуджейра, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

"Главная цель руководства ОПЕК — выработать параметры новой сделки ОПЕК+, которая может быть одобрена в конце года. К декабрю, когда мы снова соберемся в Вене, у нас должна быть структура, которую мы можем представить входящим и не входящим в ОПЕК странам, участвующим в сделке ОПЕК+, которую мы могли бы одобрить", — сказал Баркиндо. Его слова приводит микроблог организатора форума компании Gulf Intelligence в социальной сети Twitter.

По его словам, ОПЕК планирует превратить текущий альянс со странами вне ОПЕК в "постоянно действующую институционно оформленную структуру, поскольку теперь она является неотъемлемой частью международных энергетических рынков".

"У нас нет намерения объявить на следующей неделе в Алжире, что миссия окончена", — добавил Баркиндо.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

Очередное заседание министерского мониторингового комитета по выполнению сделки ОПЕК+, в который входят шесть стран, включая Россию, пройдет в Алжире 23 сентября.