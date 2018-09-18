МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав рабочей группы вошли представители правительства, администрации президента и бизнеса. Сопредседателями стали первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Группа будет содействовать реализации новых инвестпроектов, направленных на исполнение "майского указа" президента РФ Владимира Путина в части обеспечения темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, предусматривающих частные инвестиции в основной капитал.

Группа будет готовить предложения по новым инвестпроектам в целях достижения установленных показателей доли инвестиций в основной капитал в ВВП не менее 25% в 2024 году, следует из документа.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в июле предложил изъять дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 миллиардов рублей в год. В список попали Evraz, НЛМК, "Норникель", "Северсталь", ММК, "Металлоинвест", СУЭК, "Мечел", "Алроса", "Полюс", "Сибур", "Фосагро", "Уралкалий" и "Акрон".

По итогам встречи с бизнесом в августе Белоусов сообщил о договоренности совместно решить, как без ущерба для текущей деятельности компаний стимулировать их инвестиции в инвестпроекты, соответствующие приоритетам майского указа президента РФ.