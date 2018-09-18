МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Госдума отклонила в первом чтении законопроект о введении запрета на стимулирование продаж алкогольной продукции, в том числе на предоставление скидок на нее.

Документ, внесенный депутатами от ЛДПР, запрещал распространять алкогольную продукцию среди населения бесплатно, в том числе в виде подарков, а также применять скидки с цены алкоголя любыми способами, включая издание купонов и талонов.

Запрет скидок на алкогольную продукцию исключит излишний спрос на алкоголь и обеспечит возможность свободы потребителя в выборе товара, поясняли ранее авторы законодательной инициативы. По их мнению, доступная цена алкоголя является одной из причин алкоголизма в России. При этом проводимые торговыми сетями скидочные акции служат дополнительным стимулом приобретения алкогольной продукции.

Однако против принятия законопроекта выступили думский комитет по экономполитике и правительство РФ. Они обратили внимание, что понятие "стимулирование продажи алкогольной продукции" требует уточнения, поскольку в действующем законодательстве отсутствует.

Помимо этого, действия по стимулированию продажи алкогольной продукции по своей сути представляют рекламные акции и должны регулироваться законодательством о рекламе, а не законом о госрегулировании производства и оборота алкоголя, изменения в который предложили внести либерал-демократы. В случае же введения запрета на стимулирование алкоголя должна вводиться и ответственность за его нарушение.

Закон "О рекламе" допускает проведение в стационарных торговых объектах, в том числе в их дегустационных залах, рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов алкогольной продукции. При этом запрещается привлекать к участию в раздаче образцов алкогольной продукции несовершеннолетних и предлагать им данные образцы. Законом разрешено и проведение специализированных стимулирующих мероприятий, проводимых в целях реализации алкогольной продукции.