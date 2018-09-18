Пошлины в отношении Китая повлияют на фондовый рынок США, заявил эксперт

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Введение пошлин США в отношении Китая несет риски для американского фондового рынка, а КНР при этом будет переориентироваться на рынки юго-восточной Азии и Европы, включая Россию, заявил РИА Новости проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары из Китая на 200 миллиардов долларов в размере 10% с 24 сентября. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит принимать ответные меры.

"Главное последствие торговой войны состоит в том, что США противопоставляют себя всему миру и начинают войну против всех. И не факт, что для них это кончится хорошо. Надо понимать, что в Америку деньги затекают по двум трубам. Первая – это экспорт. С другой стороны — это инвестиции в их фондовый рынок", — сказал Зубец.

"И, собственно, как система работала: у них дефицит по внешней торговле, а деньги, которые их партнеры заработали на этой внешней торговле, инвестируются в американский фондовый рынок, в казначейские обязательства. Ну и в условиях, когда они объявляют войну окружающим странам, не факт, что эти страны – тот же Китай – будут инвестировать в американский фондовый рынок", — отметил Зубец.

"В принципе Трамп хочет выровнять торговый баланс, и чтобы Америка зарабатывала на торговле. Но эти шаги по выравниванию торгового баланса, они приведут к результату не скоро. А отказ Китая инвестировать в американские обязательства приведет к негативным последствиям для Америки быстро. И не получилось бы так, что американцы потеряют на инвестициях, а не заработают на торговле", — пояснил эксперт.

Кроме того, шаги Трампа приведут к тому, что Америке придется замещать китайскую продукцию своей, а это приведет к росту цен.

"Те же самые американские потребители увидят, что им придется платить какой-то налог, чтобы восстанавливать экономику. Поэтому есть ощущение, что главным пострадавшим от всех этих историй будут сами США", — добавил он.

Отказ от газа и новые партнеры

В новых условиях Китай будет переориентироваться на рынки юго-восточной Азии и на рынки Европы, включая российский рынок, уверен эксперт.

"В условиях конфликта с США нормальные отношения с Россией, Европой и остальным окружением для Китая становятся жизненно важными, чтоб компенсировать экспортом в эти страны те потери, которые он понесет на американском рынке", — сказал он.

Кроме того, усугубление отношений заставляет Китай отказаться от переговоров с США по закупкам у Америки сжиженного природного газа, отметил эксперт.

При этом он не исключил рисков и для самой китайской экономики, так как по факту выходит, что США хотят обложить дополнительными пошлинами весь импорт из Китая, который составляет порядка 530 миллиардов долларов, добавил Зубец.

"Получается, что китайская продукция на американском рынке дорожает, и не исключено, что в Китае начнутся экономические сложности. Его экспорт окажется под давлением. Возможно не очень значительное замедление – спустятся они с 6% до 5% роста ВВП. Для них это важно, для мировой экономики не очень важно", — добавил эксперт.