На российско-китайский энергетический форум приглашены 79 компаний

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Почти 80 компаний РФ и КНР приглашены на российско-китайский энергетический форум, который состоится в ноябре 2018 года, сообщает "Роснефть" по итогам встречи главы компании Игоря Сечина с первым заместителем премьера Госсовета КНР Хань Чжэном.
"Партнерство с Китаем для нас — осознанный стратегический выбор. "Роснефть" продает в КНР треть всей экспортируемой нефти, в нынешнем году объем наших поставок может составить до 50 миллионов тонн", — добавил глава "Роснефти".
Ежегодные поставки нефти из России в Китай за последние десять лет увеличились в 4,5 раза, до 52,6 миллиона тонн, нефтепродуктов — в 2 раза, до 6,3 миллиона тонн, приводит компания данные ФТС РФ, 75% поставок нефти приходится на "Роснефть".