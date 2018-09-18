На российско-китайский энергетический форум приглашены 79 компаний

Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров, архивное фото

Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров, архивное фото

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Почти 80 компаний РФ и КНР приглашены на российско-китайский энергетический форум, который состоится в ноябре 2018 года, сообщает "Роснефть" по итогам встречи главы компании Игоря Сечина с первым заместителем премьера Госсовета КНР Хань Чжэном.

"Большие надежды на расширение сотрудничества мы связываем с Российско-китайским энергетическим форумом. Он состоится в ноябре этого года, на него приглашены 44 российских и 35 китайских компаний", — приводятся в сообщении слова Сечина.

"Партнерство с Китаем для нас — осознанный стратегический выбор. "Роснефть" продает в КНР треть всей экспортируемой нефти, в нынешнем году объем наших поставок может составить до 50 миллионов тонн", — добавил глава "Роснефти".

На встрече Сечин представил ключевые проекты "Роснефти" в области разведки, добычи, трейдинга и других бизнес направлений. Стороны отметили, что сотрудничество компании с китайскими партнерами носит интегральный характер и поступательно развивается.

Ежегодные поставки нефти из России в Китай за последние десять лет увеличились в 4,5 раза, до 52,6 миллиона тонн, нефтепродуктов — в 2 раза, до 6,3 миллиона тонн, приводит компания данные ФТС РФ, 75% поставок нефти приходится на "Роснефть".