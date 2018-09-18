В ВТБ рассказали, как можно ранжировать максимальную долговую нагрузку

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Уровень максимальной долговой нагрузки россиян может зависеть от различных факторов, в том числе от типа кредитного продукта, уровня дохода и наличия кредитной истории у клиента, считает зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Ограничение долговой нагрузки может зависеть от многих факторов. Например, для клиентов, в прошлом имевших опыт успешного обслуживания кредитов, уровень долговой нагрузки может быть выше, чем для тех, кто впервые пользуется кредитными средствами. Кроме того, уровень максимальной долговой нагрузки может различаться в зависимости от типа кредитного продукта (для ипотеки данный показатель может быть выше, чем для кредитной карты), а также уровня дохода", — отметил Печатников в интервью РИА Новости.

"Важно к вопросу установки предельного значения долговой нагрузки подходить с максимальной осторожностью, так как эта мера будет иметь существенное влияние на рынок кредитования населения", — добавил Печатников.

По его словам, в настоящее время наибольшую угрозу закредитованности ВТБ наблюдает из-за политики некоторых микрофинансовых организаций и недобросовестных банков.

Банк России в прошлом году опубликовал консультативный доклад, согласно которому планировал ограничивать риски сектора потребкредитования через показатель PTI (payment to income — отношение ежемесячного платежа заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу). Показатель долговой нагрузки будет учитываться ЦБ для дифференциации надбавок к коэффициентам риска по потребкредитам. Предполагается, что указание будет действовать для банков как с универсальной, так и с базовой лицензией.

Зампред ЦБ Василий Поздышев в июле заявил, что банки начнут регулярно рассчитывать показатель долговой нагрузки по методике Банка России с 2019 года. По его словам, ЦБ планирует ввести меры регулирования кредитования с помощью показателя долговой нагрузки не ранее 2020 года.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.