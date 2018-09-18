МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Участники рынка связи просят доработать законопроект о создании в России единой системы сведений об абонентах для банков и других финансовых организаций, пишет во вторник газета "Коммерсант".

Рабочая группа "Связь и IT" экспертного совета при правительстве РФ пришла к заключению, что законопроект о единой системе проверки сведений об абонентах требует комплексной доработки с участием банков и операторов, пишет издание. Текущая версия документа необоснованна "как с точки зрения затрат на его реализацию, так и с точки зрения выполнения поставленной задачи", ссылается издание на документ, направленный вице-премьеру Максиму Акимову.

Речь идет о поправках к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Проект предусматривает создание единой информационной системы проверки сведений об абонентах сотовой связи. Предполагается, что системой смогут пользоваться ЦБ, банки и другие финансовые организации, участие сотовых операторов станет обязательным, а согласие абонента на передачу информации не потребуется.

По мнению экспертов при правительстве, положения законопроекта нарушают закон "О персональных данных". Кроме того, нововведения не снимут правовую неопределенность, связанную с тем, что на территории РФ находятся и иностранные субъекты, отмечается в заключении рабочей группы.

Также в поправках не описаны механизм определения стоимости взаимодействия с системой и источники финансирования ее создания, масштабирования и эксплуатации, обращают внимание эксперты. Кроме того, законопроект ужесточает порядок взаимодействия с физическими лицами при возврате просроченной задолженности, обязывая банки подтверждать сведения об абоненте через систему, пишет газета со ссылкой на отзыв. Операторы связи согласны с выводами рабочей группы, отмечает издание.

Создание такой системы, введение обязательства операторов предоставлять через нее данные, а также госрегулирование тарифов на обмен информацией "приведут в первую очередь к монополизации рынка", заявили газете в "Мегафоне". В МТС поддерживают основные тезисы экспертов, отмечая, что ряд положений проекта уже заложены в программу "Цифровая экономика". В Tele2 считают, что "законопроект избыточен и предлагает излишнее регламентирование". В "Вымпелкоме" настаивают на всестороннем обсуждении и проработке инициативы со всеми заинтересованными сторонами операторского и банковского сообщества, отмечает издание.