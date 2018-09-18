МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Внешэкономбанк призвал Украину вступить в переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций принадлежащего ему Проминвестбанка, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо госкорпорации.

Письмо ВЭБа адресовано президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру страны Владимиру Гройсману, министру иностранных дел Павлу Климкину, министру экономического развития и торговли Степану Кубиву и главе Национального банка Украины Якову Смолию. В письме госкорпорация указывает, что Украина нарушила заключенное с Россией соглашение от 1998 года о взаимной защите капиталовложений, и предлагает им "незамедлительно связаться и вступить в переговоры по дружественному урегулированию спора", пишет газета.

Инвестиционный спор в рамках соглашения от 1998 года, по мнению ВЭБа, возник из-за того, что Украина с 2014 года "совершает деяния, которые носят международно-противоправный характер". Госкорпорация упоминает акции против отделений и банкоматов Проминвестбанка. Акции, по мнению ВЭБа, были организованы государством и привели к "критическому ухудшению экономического состояния банка", отмечает издание.

Санкции Украины против российских госбанков привели к тому, что Проминвестбанк был отрезан от рынка ценных бумаг и не смог переводить средства в пользу связанных с ним лиц. Украинским госпредприятиям с марта 2017 года было запрещено размещать в банке средства. Кроме того, самый крупный должник банка — "Украинская железная дорога", — получивший кредиты на 153 миллиона долларов, находится в просрочке более трех лет. Так как учредителем заемщика является правительство Украины, ситуация, по мнению ВЭБа, свидетельствует о том, что государство поощряет невозврат банку кредитов, пишет газета.

Кроме того, Апелляционный суд Киева на прошлой неделе арестовал акции Проминвестбанка по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму.

По данным издания, в конце письма ВЭБ предупреждает, что за нарушения соглашения 1998 года предусмотрена ответственность в виде компенсации расходов и убытков инвесторов, а также проценты. Старший вице-президент, руководитель правовой дирекции ВЭБа Игорь Краснов заявил газете, что точный размер компенсации будет определен в ходе переговоров с Украиной. Если же переговоры зайдут в тупик, то ВЭБ через шесть месяцев сможет обратиться в Стокгольмский арбитраж, отмечает издание.