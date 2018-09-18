Из-за новых пошлин КНР может отменить поездку делегации в США, пишут СМИ

ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Китай, вероятнее всего, отменит поездку своей делегации в США на очередной раунд переговоров по торговым противоречиям из-за объявления новых американских пошлин в отношении китайских товаров, сообщает во вторник издание South China Morning Post со ссылкой на осведомленный источник.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин на товары из Китая на 200 миллиардов долларов в размере 10%, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.

Перед тем, как объявить дату введения новых пошлин, американская сторона направила Китаю приглашение провести новый раунд переговоров по торговым противоречиям, Пекин со своей стороны поприветствовал этот шаг.

Как отмечает газета, китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ должна направиться в Вашингтон на следующей неделе, однако в связи с новым шагом США китайская сторона решила пересмотреть свои планы относительно поездки на переговоры. Окончательного решения пока не принято.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов, сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.