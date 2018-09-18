В КНР сомневаются, что США ведут только торговую войну, заявил эксперт

ПЕКИН, 18 сен – РИА Новости. Иррациональное поведение США и намерение ввести новые пошлины на китайские товары заставляет китайское правительство сомневаться в истинных целях США в этой торговой войне и подозревать, что торговой сферой трения двух стран не ограничатся, заявил во вторник РИА Новости научный сотрудник института международного права Китайской академии общественных наук Ляо Фань.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении пошлин на товары из Китая на 200 миллиардов долларов в размере 10%, решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и введение третьего этапа пошлин на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.

"По моему мнению, новые пошлины, несомненно, окажут влияние на отношения двух стран, и влияние немалое… Китай, несомненно, даст ответ, и, насколько мне известно, ответные меры уже подготовлены и определены, однако необходимо время для публикации соответствующих деталей", — заявил эксперт.

Он отметил, что "Китай всегда ведет себя более доброжелательно и надеется, что торговые трения и разногласия ограничатся лишь торговой сферой, однако если США будут придерживаться иррациональных действий и сохранять давление, то тогда я не берусь делать прогнозы относительно того, какой ответ может дать китайская сторона".

По его словам, "нынешние меры, несомненно, с одной стороны, распространяются только на торговую сферу, однако есть серьезные опасения, что этот пример применения столь иррационального максимального давления может дать китайскому правительству повод сомневаться в истинных причинах, по которым США начали торговую войну".

"Мы всегда считали, что нынешние трения — это именно торговая война, но на данном этапе мы обнаружили, что не можем до конца понять требований Трампа, чего он, в конце концов, хочет, и есть ли у него более сложные цели и причины", — сказал аналитик.

Он добавил, что "все это может дать китайскому правительству повод сомневаться в настоящих целях Трампа и вызвать подозрения, например, о том, не хочет ли он таким образом подавить дальнейшее всестороннее развитие Китая, сдержать дальнейший подъем КНР".

"Если такие суждения будут распространяться и далее, а действия США будут подпитывать это впечатление, тогда у меня возникают большие опасения, что этот конфликт может перейти из торговой в другие сферы, потому что все эти трения уже пошатнули основание стратегического взаимного доверия Китая и США, и если эта тенденция продолжится и взаимное доверие двух стран будет и далее расшатываться, то тогда отношения двух государств будут затронуты в значительной степени", — подчеркнул Ляо Фань.

Переговоры бессмысленны

Перед тем, как объявить дату введения новых пошлин, американская сторона направила Китаю приглашение провести новый раунд переговоров по торговым противоречиям, Пекин со своей стороны поприветствовал этот шаг. Однако в нынешних условиях, как полагает эксперт, добиться какого бы то ни было решения до 24 сентября стороны не смогут.

"Я считаю, что вне зависимости от того, будут ли еще переговоры, возможность достичь решения до 24 сентября крайне низкая, потому что такое отношение администрации Трампа явно демонстрирует отсутствие какого-либо намерения вести диалог, в такой ситуации китайской стороне крайне сложно ехать на переговоры, на мой взгляд, сторонам будет трудно провести значимые переговоры", — сказал Ляо Фань.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов, сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.