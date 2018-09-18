ВТБ: россияне всё еще любят рассчитываться наличными

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Культура безналичных платежей в России только развивается, пока россияне любят рассчитываться наличными деньгами, заявил в интервью РИА Новости зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Население склонно к разовым кредитам, хотя мы ведем такую разъяснительную работу, что с точки зрения экономики и клиентского поведения, конечно, лучше пользоваться кредитной картой. Кредитка предполагает, естественно, только безналичные расчеты. А у населения на руках все-таки еще много "налички" с собой, они носят ее и любят рассчитываться. Культура безналичных расчетов, безналичных покупок еще только развивается у нас в стране", — отметил он.

"Я считаю, основной враг любого банка — это наличные. Все финансовые организации и платежные системы с этим борются. Чем меньше будет наличных расчетов внутри страны, тем всем будет лучше", — уверен Печатников.

Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в июле говорила, что доля безналичных платежей в РФ в 2018 году составит 55,6%. Тогда она отметила, что Банк России полностью удовлетворен существующим соотношением безналичных и наличных платежей, в перспективе доля безналичных платежей будет только увеличиваться. По данным ЦБ, в настоящее время доля безналичных платежей в России практически достигает 50%.

По данным ЦБ, россияне в 2017 году впервые стали чаще использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг, чем наличные средства.