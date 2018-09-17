Более 150 компаний будут бороться за получение знака "Сделано на Кубани"

КРАСНОДАР, 17 сен — РИА Новости. Более 150 компаний будут бороться в региональном конкурсе за получение знака качества "Сделано на Кубани", сообщает департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

"Завершился прием заявок на участие во втором региональном конкурсе. Всего подано более 150 заявок от организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.

Как отметил глава департамента потребсферы региона Роман Куринный, популярность краевого конкурса в области качества растет по нескольким причинам.

"Во-первых, знак "Сделано на Кубани" уже стал известен жителям и гостям Краснодарского края. Сегодня в магазинах можно встретить около 130 брендированных товаров. Во-вторых, мы продолжаем разрабатывать систему преференций для победителей конкурса, в частности, сейчас мы решаем вопрос с торговыми сетями о визуальном выделении на полках продукции "Сделано на Кубани", – пояснил руководитель департамента.

Уточняется, что продукция была представлена в трех номинациях: "продовольственные товары", "непродовольственные товары" и "товары производственно-технического назначения".

Сейчас проводится обработка и анализ документов на товары, заявленные на участие в конкурсе. До 12 октября будет проведена их оценка. С 15 по 31 октября состоится заседание конкурсной комиссии, на котором будут определены победители. Торжественная церемония их награждения состоится в ноябре, уточнили в департаменте.

По данным краевых властей, присвоение товарного знака "Сделано на Кубани" позволяет защитить продукцию местного сельхозпроизводителя от подделок. Кроме того, это не только дополнительное конкурентное преимущество для местных производителей, но и ответ на запрос потребителей.

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