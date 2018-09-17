Более 150 компаний будут бороться за получение знака "Сделано на Кубани"

КРАСНОДАР, 17 сен — РИА Новости. Более 150 компаний будут бороться в региональном конкурсе за получение знака качества "Сделано на Кубани", сообщает департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.
Как отметил глава департамента потребсферы региона Роман Куринный, популярность краевого конкурса в области качества растет по нескольким причинам.
"Во-первых, знак "Сделано на Кубани" уже стал известен жителям и гостям Краснодарского края. Сегодня в магазинах можно встретить около 130 брендированных товаров. Во-вторых, мы продолжаем разрабатывать систему преференций для победителей конкурса, в частности, сейчас мы решаем вопрос с торговыми сетями о визуальном выделении на полках продукции "Сделано на Кубани", – пояснил руководитель департамента.
Уточняется, что продукция была представлена в трех номинациях: "продовольственные товары", "непродовольственные товары" и "товары производственно-технического назначения".
По данным краевых властей, присвоение товарного знака "Сделано на Кубани" позволяет защитить продукцию местного сельхозпроизводителя от подделок. Кроме того, это не только дополнительное конкурентное преимущество для местных производителей, но и ответ на запрос потребителей.
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