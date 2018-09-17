Наталью Тимакову назначили заместителем председателя ВЭБ

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бывший пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Медведева Наталья Тимакова назначена заместителем председателя Внешэкономбанка, она будет отвечать за GR и развитие современной городской экономики, сообщает госкорпорация в понедельник.

"Наталья Тимакова назначена заместителем председателя Внешэкономбанка. В этой должности она будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, а также в рамках направления по развитию современной городской экономики курировать культурные проекты и вопросы корпоративной социальной ответственности", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе ВЭБа приводятся слова председателя госкорпорации Игоря Шувалова: он отмечает, что развитие современной городской экономики — одна из ключевых тем повестки банка развития. Оно предполагает занятие проектами по "трансформации социокультурного пространства, интенсивное взаимодействие с местными сообществами и совместную выработку решений".

"Уверен, что Наталья легко вольется в команду ВЭБа, а богатый профессиональный и управленческий опыт, владение широким набором компетенций позволит ей успешно решать поставленные задачи", – отметил Шувалов.

Тимакова до прихода в ВЭБ шесть лет занимала должность пресс-секретаря премьер-министра. С 2008 по 2012 год была пресс-секретарем президента России Дмитрия Медведева, который после срока на посту главы государства возглавил кабмин РФ.