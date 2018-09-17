В Китае назвали планируемую мощность восточного маршрута "Силы Сибири"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Мощность дальневосточного маршрута "Газпрома" в КНР может составить 5-10 миллиардов кубометров в год, сейчас продолжаются обсуждения по цене газа, которые могут завершиться подписанием контракта уже в первом полугодии 2019 года, сказал журналистам руководитель государственного энергетического управления КНР Нур Бекри.
"Предварительно по итогам переговоров между двумя странами объем будет составлять от 5 до 10 миллиардов кубометров", — сказал он, комментируя новый проект дальневосточного маршрута. По его словам, проект обсуждается сторонами, и правительства России и Китая поддерживают эти консультации.
По его словам, Китай также поддерживает продолжающиеся консультации сторон по "западному маршруту" "Силы Сибири". "Мы рассчитываем, что в конце концов с западного маршрута Китай будет получать 30 миллиардов кубометров газа", — сказал Нур Бекри.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил в середине сентября, что Россия и Китай должны согласовать поставки газа по "западному маршруту" в ближайшее время. "Газпром" и CNPC в 2015 году подписали соглашение о поставках газа в Китай по "западному маршруту", который получил название "Сила Сибири-2". "Западный маршрут" предусматривает создание новой трубопроводной системы "Сила Сибири-2" в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы.