В Китае назвали планируемую мощность восточного маршрута "Силы Сибири"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Мощность дальневосточного маршрута "Газпрома" в КНР может составить 5-10 миллиардов кубометров в год, сейчас продолжаются обсуждения по цене газа, которые могут завершиться подписанием контракта уже в первом полугодии 2019 года, сказал журналистам руководитель государственного энергетического управления КНР Нур Бекри.

"Предварительно по итогам переговоров между двумя странами объем будет составлять от 5 до 10 миллиардов кубометров", — сказал он, комментируя новый проект дальневосточного маршрута. По его словам, проект обсуждается сторонами, и правительства России и Китая поддерживают эти консультации.

"Надо отметить, что существуют определенные проблемы в консультациях по коммерческим условиям. Что касается моего личного мнения по этому поводу, то я рассчитываю на скорейшее подписание между компаниями. Хорошо было бы, если бы было подписано в первом полугодии следующего года. Суть переговоров и их трудность заключается именно в цене, но я уверен, что они найдут приемлемый для обеих сторон вариант", — отметил Нур Бекри.

По его словам, Китай также поддерживает продолжающиеся консультации сторон по "западному маршруту" "Силы Сибири". "Мы рассчитываем, что в конце концов с западного маршрута Китай будет получать 30 миллиардов кубометров газа", — сказал Нур Бекри.

Он отметил, что сейчас Россия поставляет в Китай около 50 миллиардов кубометров в виде природного и сжиженного газа (СПГ), а в перспективе с запуском "западного маршрута" эта цифра возрастет до 80 миллиардов кубометров газа. "Это значит, что Россия выйдет на первое место среди импортеров газа в Китай", — пояснил он.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил в середине сентября, что Россия и Китай должны согласовать поставки газа по "западному маршруту" в ближайшее время. "Газпром" и CNPC в 2015 году подписали соглашение о поставках газа в Китай по "западному маршруту", который получил название "Сила Сибири-2". "Западный маршрут" предусматривает создание новой трубопроводной системы "Сила Сибири-2" в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы.