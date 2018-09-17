В Минтрансе рассказали о финансировании нацпроекта по автодорогам

ГОРКИ, 17 сен — РИА Новости. Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предполагает финансирование в 2019-2024 годах в размере 1,447 триллиона рублей из федерального бюджета и 3,1 триллиона рублей из региональных бюджетов, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"В проекте участвуют регионы и города, в агломерациях которых приводится в состояние нормативное всё. Они вкладывают сегодня в проект порядка 3 триллионов 100 миллиардов рублей за период шесть лет, РФ добавляет в этот проект средства софинансирования в объеме… 1 триллион 447 миллиардов",- сказал Дитрих журналистам.

Он уточнил, что проект не предусматривает частного финансирования. "Проект не предусматривает частного софинансирования, поскольку основная часть работ, которая будет выполняться, относится к ремонтным работам — это капитальный ремонт, модернизация дорожной сети и дорог между городами", — пояснил министр.