В Минтрансе рассказали о финансировании нацпроекта по автодорогам

ГОРКИ, 17 сен — РИА Новости. Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предполагает финансирование в 2019-2024 годах в размере 1,447 триллиона рублей из федерального бюджета и 3,1 триллиона рублей из региональных бюджетов, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.
Он уточнил, что проект не предусматривает частного финансирования. "Проект не предусматривает частного софинансирования, поскольку основная часть работ, которая будет выполняться, относится к ремонтным работам — это капитальный ремонт, модернизация дорожной сети и дорог между городами", — пояснил министр.