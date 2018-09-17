Медведев призвал укреплять спрос на российские IT-продукты

ГОРКИ, 17 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подчеркнул важность укрепления спроса на российские IT-продукты, об этом он заявил в ходе заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам в ходе обсуждения проекта "Цифровая экономика".

"Принципиально важный вопрос — укрепление спроса на российские IT-продукты. Здесь мы рассчитываем на инициативную роль государственных компаний, компаний с госучастием, у них большие возможности, их опыт цифровой трансформации в известной степени может быть перенесен и на других", — сказал Медведев.

Премьер-министр также уточнил, что необходимо развивать и сами российские технологии.

"Мы не первый год занимаемся внедрением сквозных технологий, есть определенные успехи. Дальнейшие усилия должны быть концентрированы на системной поддержке лидеров рынка, поддержке тех проектов, которые сейчас требуются экономике и гражданам нашей страны", — уточнил он.

Говоря о вопросе кибербезопасности, премьер-министр отметил, что главная цель — создание востребованных российских продуктов и услуг.

"Еще одно направление — это кибербезопасность. Главный результат, к которому мы здесь должны прийти, это производство востребованных российских IT-продуктов и IT-услуг. В более широком плане нам нужно обеспечить более высокие стандарты защиты интересов личности, интересов бизнеса, государства от информационных угроз", — объяснил он.