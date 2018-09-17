Закрывать "Крымский титан" нельзя, считает спикер госсовета Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает невозможным прекращение деятельности завода "Крымский Титан" в Армянске после химического выброса.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в пятницу в городе Армянск и близлежащих селах на севере Крыма, где с конца августа наблюдается загрязнение атмосферы из-за выбросов химических веществ. Константинов в понедельник побывал на заводе, встретился с коллективом и его руководством.

"Мы за то, чтобы сохранить в полном объеме предприятие. Оно градообразующее, общая емкость инвестиций превышает 1 миллиард долларов, в случае его закрытия его невозможно ничем заместить. Это будет колоссальный удар по экономике Крыма и прежде всего Армянска, как моногорода. Ни о каком закрытии не должно быть и речи, все это провокационные разговоры", — сказал в ходе заседания на заводе Константинов.

Директор завода Андрей Акулов сообщил, что по требованию Росприроднадзора предприятие займется оперативным устранением нарушений в технологическом цикле и очистке выбросов и стоков. В частности, планируется построить станцию нейтрализации кислотных стоков и систему очистки выбросов в атмосферу, соответствующую европейским стандартам.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Химический завод "Крымский титан" полностью остановлен. Власти приняли решение вывезти детей из города Армянск и нескольких сел района в оздоровительные учреждения.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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