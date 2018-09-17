ФАС заподозрила Samsung в координации цен на смартфоны

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в ближайшее время может возбудить дело против Samsung по поводу координации цен на смартфоны, заявил журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.

"Ждите Samsung… по смартфонам в ближайшее время. Сейчас будет решаться вопрос о возможном возбуждении дела", — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривает ли ФАС новые дела по координации цен на электронные устройства.

"Координация цен, вы же сами привыкли, что какой-то гаджет покупается в магазине за одинаковую цену", — уточнил он. В пресс-службе Samsung воздержались от комментариев.

Ведомство в конце 2016 — начале 2017 года уже проверяло Samsung по подозрению в координации цен на смартфоны в России. По итогам проверки ФАС не выявила нарушений.