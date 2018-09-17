Под Воронежем планируют построить тепличный комплекс за 15 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 17 сен — РИА Новости. Тепличный комплекс по производству овощных культур с объемом инвестиций 15 миллиардов рублей планируется построить в Воронежской области, сообщило в понедельник правительство региона.

Вопросы реализации инвестиционного проекта на территории Бобровского района губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудил в понедельник с учредителем ООО "АПХ Эко-культура" Андреем Петренко.

"Строительство высокотехнологичного тепличного комплекса по выращиванию овощей планируется на земельном участке общей площадью 60,5 гектара. Инвестиции составят порядка 14-15 миллиардов рублей. При этом будет создано не менее 1 тысячи новых рабочих мест", — говорится в сообщении.

Как отмечают областные власти, строительство первой очереди комплекса уже ведется на участке площадью 20,5 гектара. Ввести ее в эксплуатацию руководство компании рассчитывает летом 2020 года.

Агропромышленный холдинг "Эко-Культура" представляет собой группу компаний, специализирующихся на выращивании и поставках овощной продукции. В структуру холдинга входят тепличные комбинаты в Ставропольском крае, Липецкой и Ленинградской областях, цех по фасовке овощей, распределительные центры в Ставропольском крае, Ленинградской области и Москве, подразделение по комплексному снабжению предприятий общественного питания, производственно-логистическая компания в Москве. Основные культуры, выращиваемые на предприятии, — огурцы и томаты.

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