Налогоплательщики ЕС не финансируют "Северный поток — 2", заявил "Газпром"

БАРСЕЛОНА, 17 сен — РИА Новости. Проект "Северный поток-2" финансируется только коммерческими компаниями, не налогоплательщиками ЕС, поэтому политическое давление на проект вызывает удивление, заявила генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

"Мы действительно чувствуем давление, не говоря о нашем крупнейшем инфраструктурном проекте "Северный поток-2". Для меня это удивительно, я слышу много споров об этом проекте, но в то же время мы все понимаем, что это 100% коммерческий проект, он не оплачивается налогоплательщиками ЕС, это только 100% коммерческий капитал, и это очень успешный проект, который обеспечит поставки газа из России в самые отдаленные места Европы", — сказала Бурмистрова, выступая на конференции Gastech.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Против проекта выступают ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства газопровода и считают проект политическим.