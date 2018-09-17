Минтранс заявил о рекордной регистрации владельцев грузовиков в "Платоне"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Регистрация владельцев большегрузов в государственной системе взимания платы с грузовиков "Платон" второй месяц подряд достигает рекордных показателей, сообщается на сайте Минтранса РФ.

"Почти 11 тысяч владельцев большегрузов зарегистрировались в государственной системе "Платон" за период с 15 августа по 15 сентября 2018 года. Этот показатель на полторы тысячи грузоперевозчиков превысил рекорд, установленный в прошлом месяце. 60% из вновь зарегистрированных пользователей — физические лица. При этом прирост регистрации транспортных средств составил 18 тысяч автомобилей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на ремонт дорог и мостов через госсистему "Платон" собрано 54,8 миллиарда рублей, из них свыше двух миллиардов рублей за минувший месяц. На эти средства отремонтировано более двух тысяч километров дорог, продолжается строительство и реконструкция более 30 мостов.

Система "Платон" была введена в строй 15 ноября 2015 года. Собранные средства идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн.