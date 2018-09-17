Тюменские власти поддержат создание молодежного бизнес-инкубатора

ТЮМЕНЬ, 17 сен — РИА Новости. Правительство Тюменской области поддержит создание международного бизнес-инкубатора в Тюмени под эгидой Российского союза молодежи, сообщил глава региона Александр Моор, выступая на VI федеральном бизнес-форуме "Слет Успешных Предпринимателей", который проходил под Тюменью.

"Мы понимаем, что предпринимательство — это занятие смелых и самостоятельных людей, которые берутся за интересные проекты и претворяют их в жизнь. Тюменский слет успешных предпринимателей станет фундаментом создания новых бизнес-инициатив, которые мы поддержим и поможем реализовать. В основе пирамиды должно находиться огромное количество молодых людей, готовых рискнуть и попробовать свои силы в бизнесе", — привел слова Александра Моора сотрудник пресс-службы губернатора.

С предложением о создании международного молодежного бизнес-инкубатора выступила заместитель председателя общероссийской общественной организации "Российский союз молодежи" Татьяна Селиверстова. По ее словам, бизнес-инкубатор является уникальной международной площадкой, на которой лучшие эксперты по ведению внешнеэкономической деятельности с той или иной страной выступают в качестве тренеров для молодых предпринимателей.

Александр Моор добавил, что в Тюменской области постоянно совершенствуются программы поддержки бизнеса. В частности, в 2018 году был сформирован принципиально новый подход к государственной поддержке инвестиционных проектов в формате "одного окна" — "Фабрика проектов", задача которой заключается в подборе мер государственной поддержки, а также источников финансирования проекта.

Для инвестиционных проектов в приоритетных отраслях предоставляются займы до 50 миллионов рублей. Микрозаймы на реализацию небольших инвестиционных проектов в пищевой, деревообрабатывающей и других отраслях выдаются под 3% годовых в объеме до 3 миллионов рублей. Развивается сеть инфраструктурных площадок для бизнеса, уже действуют два индустриальных парка "Боровский" и "Богандинский".

"Тюменская область открыта для реализации проектов из других регионов России и стран зарубежья. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать наш регион территорией, где есть все условия, чтобы максимально легко и быстро создать бизнес, и затем выгодно и просто его развивать. Подтверждением этого является первое место Тюменской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, который составляется Агентством стратегических инициатив", — сказал глава региона.

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