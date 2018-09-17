Подозрительные закупки ГСМ попали на "Карту картелей" ОНФ и ФАС

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) выявил сомнительные закупки в сфере поставки горюче-смазочных материалов на сумму более 176,8 миллиарда рублей, сказал координатор проекта ОНФ "За честные закупки" Антон Гетта на пресс-конференции в понедельник.

"Общероссийский народный фронт представил новые расследования антиконкурентных соглашений в сфере поставки горюче-смазочных материалов на территории России. На "Карту картелей", разработанную совместно с Федеральной антимонопольной службой попали закупки с признаками сговоров на сумму более 176,8 миллиарда рублей", — сказал Гетта.

Он уточнил, что сговоры выявлены на торгах в 44 регионах страны. "При анализе госзакупок мы выявили признаки порядка 46 картелей, в которых оказалось замешано более сотни организаций и индивидуальных предпринимателей", — добавил координатор проекта.