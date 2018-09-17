МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Страны ОПЕК+ в августе выполнили соглашение по добыче нефти на 108%, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"В августе исполнение у нас составило 108%. То есть мы даже не полностью восстановили добычу совокупную", — сказал он.

По словам министра, у стран-участниц сделки есть возможность обсуждать любые сценарии развития ситуации. "Нужно будет посмотреть, как в текущей ситуации наиболее целесообразно действовать", — отметил он.

Ранее Новак сообщал, что добыча нефти в РФ в августе была на 253 тысячи баррелей в сутки выше уровня 100-процентного выполнения сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.