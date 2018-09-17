Россия готова работать с США по балансировке рынка нефти, заявил Новак

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Россия готова взаимодействовать с США по вопросам балансировки рынка нефти, однако пока такая кооперация не обсуждается, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Я думаю, что в данном случае зависит от коллег из США. Мы готовы с ними в этом плане взаимодействовать, но (мы знаем — ред.) у них позиция, что они в таких вопросах не участвуют", — ответил Новак на вопрос, возможна ли кооперация РФ, США и Саудовской Аравии по объемам нефтедобычи, чтобы сбалансировать рынок нефти.

Он также добавил, что такой вариант сотрудничества пока не обсуждается. "Нет, не обсуждается. Обсуждали просто ситуацию на рынке… прогнозы", — сказал министр.

В начале сентября министр энергетики США Рик Перри провел в Москве переговоры с главой Минэнерго РФ и первым вице-премьером, главой Минфина Антоном Силуановым. Стороны обсудили вопросы энергетики и торгово-экономическое сотрудничество РФ и США, а также отметили необходимость продолжения бизнес-диалога двух стран.