В Югре рассказали об инвестициях в повышение уровня использования ПНГ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 сен — РИА Новости. Инвестиции компаний топливно-энергетического комплекса в повышение уровня использования попутного газа (ПНГ) в Ханты-Мансийском автономном округе до 2020 года превысят 10 миллиардов рублей, сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры.

"До 2020 года для повышения уровня использования попутного газа нефтяные компании Югры инвестируют порядка 10,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что этими планами поделился на минувшей неделе в ходе пленарного заседания VIII ежегодной конференции "Нефтегазопереработка-2018" руководитель департамента Сергей Филатов. Так, по его словам, объем добычи попутного нефтяного газа в автономном округе в 2017 году составил 35 миллиардов кубических метров, при этом на долю трех компаний — "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и "Лукойл" — приходится 80% от этого показателя.

"В прошлом году использование ПНГ составило 33,4 миллиарда кубических метров, из них лишь 1,6 миллиарда сожгли, а это на 23% меньше, чем в 2006 году. В целом, уровень использования ПНГ в Югре достиг 95,51%", — приводятся в сообщении слова Филатова.

По данным ведомства, уменьшению процента сжигания попутного газа способствовал ряд мер регионального правительства, в частности, льгота по налогу на имущество организаций, осуществляющих разделение и извлечение фракций из ПНГ.

Во время Петербургского международного экономического форума в мае глава региона Наталья Комарова подчеркивала, что за последние 7 лет инвестиции в проекты, направленные на полезное использование попутного нефтяного газа, в Югре превысили 3 миллиарда долларов. Она отмечала, что несмотря на санкции, этот рынок "продолжает расти".

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