МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Заксобрание Пермского края внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается доходы от акцизов на прямогонный бензин зачислять в федеральный бюджет, а не в региональные, как это происходит сейчас, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Региональные законодатели обращают внимание на то, что в рамках осуществления так называемого "налогового маневра" в целях поддержки производителей продукции нефтехимии предусмотрено предоставление нефтехимическим предприятиям налоговых вычетов по акцизам в случае использования в качестве сырья прямогонного бензина с применением с 1 января 2015 года повышающего коэффициента. В результате значительно увеличились возвраты из бюджетов субъектов РФ по акцизам на прямогонный бензин.

"Поскольку данные изменения связаны с "налоговым маневром", в рамках которого произведено увеличение ставок налога на добычу полезных ископаемых на углеводородное сырье, полностью поступающего в федеральный бюджет, предлагается доходы от акцизов на прямогонный бензин исключить из источников формирования доходов бюджетов субъектов РФ, закрепив за федеральным бюджетом", — поясняют разработчики.

Предлагается в связи с предлагаемой передачей доходов от таких акцизов на федеральный уровень исключить их из состава налоговых доходов регионов; из источников доходов, формирующих объем региональных дорожных фондов; из состава доходов, передаваемых по дифференцированным нормативам отчислений в местные бюджеты; из источников доходов, формирующих объем муниципальных дорожных фондов. Из-за перераспределения акцизов на прямогонный бензин в бюджет РФ пермские законодатели прогнозируют снижение его доходов на 26-27 миллиардов рублей.

Кабмин РФ уже дал отрицательное заключение на законопроект, поскольку при его подготовке "не учтено, что пересмотр доходов, закрепленных за бюджетами бюджетной системы РФ, и передача отдельных доходных источников от одного бюджета другому должны осуществляться с целью достижения сбалансированности между доходными источниками и расходными обязательствами публично-правовых образований. Кроме того, обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы РФ потребует внесения изменений в нормативы зачисления акцизов на иные виды нефтепродуктов".

Таким образом, поддерживая концептуально идею о необходимости совершенствования подходов к зачислению в бюджеты доходов от акцизов на прямогонный бензин, правительство, однако, считает, что "законопроект целесообразно рассматривать с учетом всех параметров налоговой системы РФ, которые в настоящее время уточняются в рамках завершения "налогового маневра".