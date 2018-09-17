Шефчович рассказал о связи евро и внешней политики ЕС

БРЮССЕЛЬ, 17 сен – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз должен в долгосрочной перспективе превратить евро в настоящую мировую валюту, чтобы повысить эффективность своей внешней политики, заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции.

"Тот факт, что почти каждый импорт энергии в ЕС должен быть в долларах, и что мы так сильно зависим от американской финансовой системы, показывает нам, как это ограничивает наши действия в сфере внешней политики… В долгосрочной перспективе мы должны трансформировать евро в настоящую мировую валюту, чтобы мы могли импортировать энергию в евро и продавать, к примеру, наши самолеты также в евро, потому что это даст нам намного больше возможностей, как быть активными и эффективными во внешней политике", — сказал он.