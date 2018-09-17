МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, которым предлагается возродить в РФ заготовительные конторы, куда россияне могли бы за плату сдавать собранные в лесу ягоды и грибы, следует из думской базы данных.

"Законопроект разработан в целях устранения пробелов правового регулирования заготовки и сбора гражданами лесных ресурсов и предлагает дополнить Лесной кодекс российской Федерации следующими нормами, определяющими: заготовленные (добытые) лесные ресурсы как лесную продукцию, полученную при использовании лесов; закупку у граждан заготовленных (добытых) лесных ресурсов в порядке, установленном законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается, проект заложит необходимые правовые основы для развития и реализации потенциала отрасли заготовки и переработки недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений, а также решения социальных проблем, способствуя развитию самозанятости населения и созданию дополнительных рабочих мест для сельских жителей.

Как пояснил журналистам один из авторов проекта, глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев, в 90-е годы в стране существовало более 18 тысяч контор по заготовке ягод и грибов. По его словам, когда был принят Лесной кодекс, их осталось всего 715. Николаев считает, что из-за ошибок в законодательстве люди потеряли возможность зарабатывать.

"Законопроект предполагает возрождение заготовительных контор, куда граждане смогут прийти и за деньги сдать собранные в лесу ягоды и грибы…. Для многих деревень это порой единственный источник заработка. При этом в статье 217 Налогового кодекса РФ уже чётко прописано, что доход от ягод, грибов и других лесных богатств, которые собрали граждане, не подлежит налогообложению. Но этой статьёй никто не мог воспользоваться, потому что Лесной кодекс не позволял этого сделать. Мы хотим устранить несоответствие", — отметил Николаев.