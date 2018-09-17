Выплаты вкладчикам Аксонбанка начнутся не позднее 1 октября

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии костромского Аксонбанка начнутся не позднее 1 октября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 1 октября 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства, такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 сентября", — говорится в сообщении.

Банк России с 17 сентября отозвал лицензию у Аксонбанка в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, бизнес-модель Аксонбанка носила выраженный кэптивный характер — его основным направлением деятельности являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом собственника. При этом фактически единственным источником фондирования данных вложений банка являлись привлеченные от населения денежные средства.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября занимал 285-е место в банковской системе РФ.