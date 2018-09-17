ЦБ отозвал лицензию у костромского Аксонбанка

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Банк России с 17 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Аксонбанка (Кострома), говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"Бизнес-модель ООО КБ "Аксонбанк" носила выраженный кэптивный характер — основным направлением деятельности банка являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника. В настоящее время ссудной задолженностью указанных компаний сформировано порядка 80% корпоративного кредитного портфеля ООО "Аксонбанк", что, принимая во внимание характер экономических взаимоотношений с кредитной организацией, привело к образованию на балансе значительной доли активов сомнительного качества", — говорится в сообщении ЦБ.

При этом фактически единственным источником фондирования данных вложений банка являлись привлеченные от населения денежные средства. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). В сложившейся ситуации собственник банка самоустранился от решения возникших проблем и заявил об отсутствии намерений принимать действенные меры по нормализации его деятельности, отмечает ЦБ.

Отмечается, что Банк России семь раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении Аксонбанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября занимал 285-е место в банковской системе РФ.