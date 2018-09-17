МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина (BTC) на этой неделе, скорее всего, сохранится в диапазоне 6,3-6,5 тысячи долларов, однако негативные новости могут привести к падению цены, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по итогам торгов воскресенья биткоин подешевел на 0,28% — до 6,514 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опустился в цене на 0,46% — до 6,503 тысячи долларов.
В ходе торгов минувшей недели цена криптовалюты опускалась до месячного минимума в 6,11 тысячи долларов.
Состояние флэта
В отсутствие значимых новостей цена на биткоин сохранится в диапазоне 6,3-6,5 тысячи долларов, полагают эксперты.
"Долгожданную консолидацию" стоимости биткоина ожидает и PR-директор Tugush Blockchain Capital Тимофей Фортунатов. "Инвесторы находятся в выжидательной позиции, пытаясь предсказать дальнейшее движение цены. Несмотря на возрастающую активность покупателей, существует несколько неоднозначных моментов, которые могут отрицательно повлиять на динамику биткоина в будущем. Либо биткоин начнет вытягивать за собой другие криптовалюты, либо последние потянут его за собой в "красную зону", — считает он.
Схожий прогноз дал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. "Скорее всего, из текущей консолидации у биткоина только один выход — глубокое погружение. Ближайшие уровни 5-5,5 тысячи долларов… Есть опасения, что рост (стоимости — ред.) биткоина переносится на следующий год", — отметил он.