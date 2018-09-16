США пока не приняли решение по новым санкциям против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Вашингтон еще не принял решения о введении новых санкций в отношении российского энергетического сектора и "Северного потока- 2", но они возможны, заявил министр энергетики США Рик Перри в интервью газете "Коммерсант".

"Нет, я не думаю, что какие-либо решения уже приняты. Но вероятность введения новых санкций есть", — сказал он, отвечая на вопрос о принятии решения о введении новых санкций.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Против реализации "Северного потока-2" выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры также уверены, что это политический проект.