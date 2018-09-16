Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии обсудили двустороннюю кооперацию

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак и его коллега из Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих на встрече в Москве обсудили текущее состояние рынка нефти и двустороннюю кооперацию, они также подтвердили намерение продолжить работу над созданием долгосрочной структуры взаимодействия в рамках ОПЕК+, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Министры энергетики России и Королевства Саудовской Аравии Александр Новак и Халид Аль-Фалих провели рабочую встречу в Москве. Министры обсудили текущее состояние рынка, а также двухстороннюю кооперацию. Был отмечен хороший уровень динамики развития взаимодействия в энергетических и промышленных вопросах", — сказано в сообщении.

Отмечается, что министры также обсудили динамику спроса и предложения на рынке, с фокусом на макроэкономические тренды и потенциальные сценарии развития ситуации в среднесрочной перспективе. Стороны подтвердили приверженность обеспечению стабильности на рынке и "готовность оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, чтобы совместно с партнерами обеспечить стабильность рынка в любых условиях".

"Стороны также подтвердили намерения продолжить работу над созданием долгосрочной структуры взаимодействия в рамках работы группы стран входящих и не входящих в ОПЕК, с целью обеспечения предсказуемости и стабильности на рынке, в интересах всех участников рынка, как производителей, так и потребителей", — говорится в сообщении.